Жителя Техаса убило взрывом вейпа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На прошлой неделе в Техасе погиб 24-летний мужчина. Его електронная сигарета взорвалась, разрезав мужчине сонную артерию, передаёт УНН со ссылкой на New York Post.
Так, 24-летний Уильям Браун умер после того, как его левая внутренняя сонная артерия была перерезана в результате взрыва ручки от вейпа, которую купил в магазине Smoke & Vape DZ.
“Он взял её, и она взорвалась... выстрелила ему в рот”, — рассказала изданию бабушка погибшего.
Она утверждает, что батарея устройства была неисправной. По ее словам, Браун умер в больнице Джона Питера Смита два дня спустя.
По данным газеты, мужчина стал вторым человеком в Соединенных Штатах, который погиб от взрыва электронной сигареты.
Как сообщал УНН, врач призвал власти Украины запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним.