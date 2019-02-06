Жителя Техасу вбило вибухом вейпа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулого тижня в Техасі загинув 24-річний чоловік. Його електронна сигарета вибухнула, розрізавши чоловікові сонну артерію, передає УНН з посиланням на New York Post.
Так, 24-річний Вільям Браун помер після того, як його ліва внутрішня сонна артерія була перерізана в результаті вибуху ручки від вейпа, яку купив в магазині Smoke & Vape DZ.
"Він взяв її, і вона вибухнула ... вистрілила йому в рот", - розповіла виданню бабуся загиблого.
Вона стверджує, що батарея пристрою була несправною. За її словами, Браун помер у лікарні Джона Пітера Сміта два дні по тому.
За даними газети, чоловік став другою людиною в Сполучених Штатах, який загинув від вибуху електронної сигарети.
Як повідомляв УНН, лікар закликав владу України заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім.