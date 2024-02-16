Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

Жителю города Ровно объявили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней: указывается, что он познакомился с девушкой в соцсетях, - понимал о ее юном возрасте, впрочем договорился о встрече. Устроив прогулку на своем авто, фигурант отвез ее в безлюдное место и изнасиловал.

Об этом передает ГУНП в Ровенской области и сообщает УНН.

Детали

Полицейские установили, что 15-летняя студентка на одном из сайтов в соцсети познакомилась с мужчиной. Некоторое время общались онлайн, а 14 февраля после занятий договорились о встрече.

Как отмечается, мужчина точно знал о юном возрасте девушки.

Он "сначала покатал ее на авто по городу, а затем поехал в безлюдное место. Там, несмотря на сопротивление жертвы, изнасиловал ее и отвез домой".

Полиция получила информацию от матери потерпевшей.

Несовершеннолетняя рассказала все матери, которая сразу сообщила в полицию. Потерпевшая из-за шокового состояния не могла дословно описать ни транспортное средство, ни обидчика. - говорится в заметке.

Для установления личности злоумышленника правоохранители в течение ночи проводили розыскные мероприятия, - впоследствии при силовой поддержке РПОП задержали подозреваемого по месту жительства в областном центре.

Мужчине грозит от 7️ до 12 лет лишения свободы.

Напомним,

В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.

Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой