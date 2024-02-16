Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  163745 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  244429 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  255213 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  216940 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  209043 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  218144 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250521 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Жителя Ривне подозревали в изнасиловании 15-летней школьницы, с которой он познакомился в Интернете и отвез в безлюдную местность, несмотря на ее сопротивление.

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Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы

В Авдеевке ситуация очень сложная - СНБО

Секретарь СНБО отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизнь украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.

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В Авдеевке ситуация очень сложная - СНБО

Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.

Высший антикоррупционный суд арестовал налоговика из Харьковской области под залог в 7 миллионов гривен после того, как ее поймали на получении взятки в размере 55 000 долларов США от представителя бизнеса.

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Взяточничество в Харьковской прокуратуре: суд отправил под стражу чиновницу, которую подозревают в получении взятки в 55 тыс. долл.

На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

В ВСУ предупредили, что вражеские ракеты направляются в сторону Запорожской области.

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На Запорожье движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником

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ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности, который позволит бизнесу оценить уровень безопасности и устранить недостатки без штрафных санкций.

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ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

Байден назвал путина ответственным за смерть Навального

Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

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Байден назвал путина ответственным за смерть Навального

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Президент Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Францией и подписать важное соглашение.

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Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.

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Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса

Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.

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