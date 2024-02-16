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Жителя Рівного підозрюють у зґвалтуванні 15-річної студентки: фігуранту загрожує до 12 років тюрми

Київ • УНН

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Мешканця Рівного підозрювали у зґвалтуванні 15-річної школярки, з якою він познайомився в Інтернеті і відвіз у безлюдну місцевість, незважаючи на її опір.

Жителю міста Рівне оголосили підозру у зґвалтуванні неповнолітньої: вказується, що він познайомився з дівчиною в соцмережах, - розумів про її юний вік, втім домовився про зустріч. Влаштувавши прогулянку на своєму авто, фігурант відвіз її у безлюдне місце та зґвалтував.

Про це передає ГУНП у Рівненській області та повідомляє УНН.

Деталі

Поліцейські встановили, що 15-річна студентка на одному із сайтів у соцмережі познайомилась із чоловіком. Деякий час спілкувалися онлайн, а 14 лютого після занять домовились про зустріч.

Як зазначається, чоловік достеменно знав про юний вік дівчини.

Він "спочатку покатав її на авто по місту, а потім поїхав у безлюдне місце. Там, попри опір жертви, зґвалтував її та відвіз додому".

Поліція отримала інформацію від матері потерпілої.

Неповнолітня розповіла все матері, яка одразу повідомила до поліції. Потерпіла через шоковий стан не могла дослівно описати ані транспортний засіб, ані кривдника.

– ідеться у дописі.

Для встановлення особи зловмисника правоохоронці на протязі ночі проводили розшукові заходи, - згодом за силової підтримки РПОП затримали підозрюваного за місцем проживання в обласному центрі.

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