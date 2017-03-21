Жителя Николаева будут судить за смертельное избиение женщины

Прокуратура передала в суд дело жителя Николаева, который в декабре 2016 года до смерти избил женщину.

Так, в конце декабря прошлого года 37-летний местный житель, на территории одного из учреждений отдыха познакомился с 35-летней женщиной.

В дальнейшем, между ними возник конфликт, в результате которого человек, обидевшись на женщину, начал руками и ногами наносить ей сильные удары по различным частям тела. Только после причинения более 55 ударов, преступник прекратил избиение и оставил женщину одну.

Через некоторое время потерпевшую обнаружил один из сотрудников заведения. Однако спасти жизнь женщины не удалось.

Подозреваемого задержали и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).

В дальнейшем дело преступника будет рассматривать суд, за совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Одессе разыскивают мужчину, открывшего стрельбу.