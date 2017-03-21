Жителя Николаева будут судить за смертельное избиение женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Жителю Николаева, который до смерти избил женщину, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Прокуратура передала в суд дело жителя Николаева, который в декабре 2016 года до смерти избил женщину.
Так, в конце декабря прошлого года 37-летний местный житель, на территории одного из учреждений отдыха познакомился с 35-летней женщиной.
В дальнейшем, между ними возник конфликт, в результате которого человек, обидевшись на женщину, начал руками и ногами наносить ей сильные удары по различным частям тела. Только после причинения более 55 ударов, преступник прекратил избиение и оставил женщину одну.
Через некоторое время потерпевшую обнаружил один из сотрудников заведения. Однако спасти жизнь женщины не удалось.
Подозреваемого задержали и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).
В дальнейшем дело преступника будет рассматривать суд, за совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Одессе разыскивают мужчину, открывшего стрельбу.