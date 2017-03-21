Жителя Миколаєва судитимуть за смертельне побиття жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Жителю Миколаєва, який до смерті побив жінку, загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Прокуратура передала до суду справу жителя Миколаєва, який у грудні 2016 року до смерті по бив жінку.
Так, наприкінці грудня минулого року 37-річний місцевий житель, на території одного із закладів відпочинку познайомився із 35-річною жінкою.
У подальшому, між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік, образившись на жінку, почав руками та ногами наносити їй сильні удари по різним частинам тіла. Лише після спричинення більш ніж 55 ударів, злочинець припинив побиття та залишив жінку саму.
Через деякий час потерпілу виявив один із працівників закладу. Проте врятувати життя жінки не вдалося.
Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.121 КК України (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої).
У подальшому справу злочинця розглядатиме суд, за вчинений злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, в Одесі розшукують чоловіка, що вчинив стрілянину.