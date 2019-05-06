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Жительницу Винницкой области будут судить за незаконно полученную субсидию

Жительницу Винницкой области будут судить за незаконно полученную субсидию

Киев  •  УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Винницкой области будут судить жительницу Теплицкого района, которая в период с января по октябрь 2017 года незаконно получила субсидию от государства на 9,5 тыс. грн, чем вызвала ущерб государственному бюджету. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"В августе 2015 года, жительница Теплицкого района обратилась в районное Управление труда и социальной защиты населения, ей оказана государственная помощь в виде субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В дальнейшем женщине перечислено субсидию на отопительный период 2016-2017 года. Однако, она, желая получить такую помощь от государства и в дальнейшем, скрыла свой реальный материальное положение (в январе 2017 приобрела автомобиль почти за 200 тыс. грн) и в период с января по октябрь 2017 года незаконно получила субсидию от государства на 9,5 тыс. грн, чем вызвала ущерб государственному бюджету", - говорится в сообщении.

По выявленному факту зарегистрировано уголовное производство. Во время досудебного расследования прокурором Теплицкого отдела Бершадской местной прокуратуры согласовано подозрение и утвержден обвинительный акт по ч.1 ст.190 УК Украины, который уже направлено в суд.

Напомним, в Кировоградской области почтальона отделения почтовой связи села Бандурово судят за присвоение 20 736 гривен.

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