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Листоноша привласнила гроші померлої жінки

Листоноша привласнила гроші померлої жінки

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Кіровоградській області листоношу відділення поштового зв’язку села Бандурове судять за привласнення 20 736 гривень. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Згідно з матеріалами, з грудня 2017 року по січень 2019-го листоноша привласнила 20 736 гривень. Ці гроші виплатило управління соціального захисту населення на користь іншої громадянки для утримання нею недієздатної дочки.

Приховавши інформацію про смерть опікуна, листоноша привласнила гроші.

Наразі Гайворонський районний суд надав доступ до документів, вивчення яких необхідне в розслідуванні кримінального провадження. Ведеться слідство.

Нагадаємо, у Чернігівській області листоноша пересувного відділення підробила підпис на відомості за плату на користування земельною ділянкою, чим підтвердила отримання від односельчанки 4,5 тисячі гривень, які вона привласнила і використала на власні потреби.

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