Жительницу Каменского раздавило на производстве
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. На металлургическом предприятии г.Каменское сотрудница, выполняющая работы в конвейерном цехе отделения, получила смертельные травмы. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе Главного управления Гоструда в Днепропетровской области.
Так, во время работы конвейера машинистку зажало между обводным барабаном перегрузочной тележки конвейера и его металлоконструкциями. В результате женщина скончалась.
Главным управлением Гоструда в Днепропетровской области начато специальное расследование. Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются, согласно “Порядка проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве”.
Напомним, 16 марта в Харькове во время проведения ремонтных работ умер человек.