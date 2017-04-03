Жительку Кам'янського роздавило на виробництві
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 квітня. УНН. На металургійному підприємстві м.Кам'янське працівниця, яка виконувала роботи у конвеєрному цеху відділення, отримала смертельні травми. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Так, під час роботи конвеєра машиністку затиснуло між обвідним барабаном перевантажувального візка конвеєра і його металоконструкціями. Внаслідок чого жінка померла.
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області розпочато спеціальне розслідування. Остаточні обставини та причини випадку з’ясовуються, відповідно до “Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.
Нагадаємо, 16 березня в Харкові під час проведення ремонтних робіт помер чоловік.