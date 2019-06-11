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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жительница Новой Зеландии потратит лотерейный выигрыш на покупку автомобиля

Киев • УНН

 • 7739 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Жительница региона Манавату-Уангануи в Новой Зеландии выиграла 50 тыс. долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на Stuff.co.nz.

Жительница Новой Зеландии потратит лотерейный выигрыш на покупку автомобиля

Победительница потратила на лотерейный билет 3 долл. Первым о выигрыше узнал ее муж.

"Я позвонила супругу и попросила его срочно вернуться домой. Он спросил - ты беременна или выиграла в лотерею?" - вспоминает счастливица, добавляя, что они с мужем отпраздновали выигрыш в тот же день, в любимом ресторане.

Женщина планирует потратить выигрыш на покупку нового автомобиля.

"Мы уже присматриваемся к некоторым вариантам", - добавила она.

Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.

Например, Галина Кориневич из Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на покупку внедорожника.

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