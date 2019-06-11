Жителька Нової Зеландії витратить лотерейний виграш на покупку автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Жителька регіону Манавату-Вангануї у Новій Зеландії виграла 50 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на Stuff.co.nz.
Переможниця витратила на лотерейний білет 3 дол. Першим про виграш дізнався її чоловік.
"Я подзвонила чоловікові і попросила його терміново повернутися додому. Він запитав - ти вагітна або виграла в лотерею?" - згадує щасливиця, додаючи, що вони з чоловіком відсвяткували виграш у той же день, в улюбленому ресторані.
Жінка планує витратити виграш на купівлю нового автомобіля.
"Ми вже придивляємося до деяких варіантів", - додала вона.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.
Наприклад, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.