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Жителька Нової Зеландії витратить лотерейний виграш на покупку автомобіля

Київ • УНН

 • 7739 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Жителька регіону Манавату-Вангануї у Новій Зеландії виграла 50 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на Stuff.co.nz.

Жителька Нової Зеландії витратить лотерейний виграш на покупку автомобіля

Переможниця витратила на лотерейний білет 3 дол. Першим про виграш дізнався її чоловік.

"Я подзвонила чоловікові і попросила його терміново повернутися додому. Він запитав - ти вагітна або виграла в лотерею?" - згадує щасливиця, додаючи, що вони з чоловіком відсвяткували виграш у той же день, в улюбленому ресторані.

Жінка планує витратити виграш на купівлю нового автомобіля.

"Ми вже придивляємося до деяких варіантів", - додала вона.

Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.

Наприклад, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.

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