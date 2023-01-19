Жительница Испании признана "самым старым человеком в мире"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Испанская прабабушка, родившаяся в Соединенных Штатах, вероятно, стала самым старым живым человеком в мире в 115 лет, заявил в среду консультант Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
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Считается, что Мария Браньяс Морера переняла этот титул после смерти во вторник французской монахини Люсиль Рендон в возрасте 118 лет, сказал старший консультант по геронтологии Роберт Д. Янг.
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“Книга рекордов Гиннеса все еще должна принять официальное решение после проверки документов и опроса семьи Браньяса Мореры. Мы знаем, что вероятно, но пока это не подтверждено”, — добавил Янг.
Браньяс Морера пережила грипп 1918 года, две мировые войны и гражданскую войну в Испании.
Дом престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городке Олот на северо-востоке Испании, где Браньяс Морера проживает последние два десятилетия, сообщил, что в ближайшие дни проведет “небольшой праздник” за закрытыми дверями, чтобы отметить “это очень особенное событие”.
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