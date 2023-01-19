Жительница Испании признана "самым старым человеком в мире"

Детали

Считается, что Мария Браньяс Морера переняла этот титул после смерти во вторник французской монахини Люсиль Рендон в возрасте 118 лет, сказал старший консультант по геронтологии Роберт Д. Янг.

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“Книга рекордов Гиннеса все еще должна принять официальное решение после проверки документов и опроса семьи Браньяса Мореры. Мы знаем, что вероятно, но пока это не подтверждено”, — добавил Янг.

Браньяс Морера пережила грипп 1918 года, две мировые войны и гражданскую войну в Испании.

Дом престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городке Олот на северо-востоке Испании, где Браньяс Морера проживает последние два десятилетия, сообщил, что в ближайшие дни проведет “небольшой праздник” за закрытыми дверями, чтобы отметить “это очень особенное событие”.

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