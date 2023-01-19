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Жителька Іспанії визнана «найстарішою людиною в світі»

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Іспанська прабабуся, яка народилася в Сполучених Штатах, ймовірно, стала найстарішою живою людиною у світі у 115 років, заявив у середу консультант Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Жителька Іспанії визнана «найстарішою людиною в світі»

Деталі

Вважається, що Марія Браньяс Морера перейняла цей титул після смерті у вівторок французької черниці Люсіль Рендон у віці 118 років, сказав старший консультант з геронтології Роберт Д. Янг.

Цитата

“Книга рекордів Гіннеса все ще повинна прийняти офіційне рішення після перевірки документів і опитування сім’ї Браньяса Морери. Ми знаємо, що ймовірно, але наразі це не підтверджено”, — додав Янг.

Браньяс Морера пережила грип 1918 року, дві світові війни та громадянську війну в Іспанії.

Будинок престарілих Санта-Марія-дель-Тура в містечку Олот на північному сході Іспанії, де Браньяс Морера проживає останні два десятиліття, повідомив, що найближчими днями проведе “невелике свято” за зачиненими дверима, щоб відзначити “цю дуже особливу подію”.

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