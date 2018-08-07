Жителей юга Украины предупредили о вспышке аллергии

На Закарпатье амброзия может производить умеренное количество пыльцевых зерен, а на севере Украины, в центре и на западе концентрации этого аллергена будут низкими.



Умеренные и высокие концентрации пыльцы полыни прогнозируются на всей территории Украины. Концентрации пыльцы злаков будут низкими в северной и центральной Украине, поднимаясь до умеренных на северо-востоке (Ровно, Луцк). На юге Украины пыльца злаков будет единичной.



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В воздухе Украине в низких концентрациях наблюдаться умеренноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель), пыльца подорожника и щавеля. Пыльца малоалергенной крапивы в низких количествах будет регистрироваться в городах лесной и лесостепной зон, на остальной территории ее концентрации будут низкими.



Дожди, которые местами прогнозируются на территории Украины 6-7 августа, будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства. В воздухе увеличилось количество спор шляпочных грибов, которые имеют низкую аллергенность, а также - епикоккума. Уровни альтернарии и кладоспориума остаются умеренными и высокими. А вот споры периконии, стемфилиума, плеосопры, иржастих и головневых грибов будут наблюдаться в низких концентрациях.



