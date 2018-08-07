Жителів півдня України попередили про спалах алергії

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Пилок амброзії, полину та меншою мірою – злаків, визначатиме алергенні ризики в Україні цього тижня (з 7 по 13 серпня). Високі та надвисокі концентрації пилкових зерен амброзії очікуватимуться на півдні та південному сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської Аероалергенної мережі.

На Закарпатті амброзія може продукувати помірну кількість пилкових зерен, а на півночі України, у центрі та на заході концентрації цього алергену будуть низькими.

Помірні та високі концентрації пилку полину прогнозуються на всій території України. Концентрації пилку злаків будуть низькими у північній та центральній Україні, піднімаючись до помірних на північному сході (Рівне, Луцьк). На півдні Україні пилок злаків буде поодиноким.

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У повітрі України у низьких концентраціях спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родин Амарантові (лобода, амарант), Айстрові (ромашка, соняшник та схожі на них квіти), Конопляні (конопля, хміль), пилок подорожника і щавлю. Пилок малоалергенної кропиви у низьких кількостях реєструватиметься у містах лісової та лісостепової зон, на решті території його концентрації будуть низькими.

Дощі, що подекуди прогнозуються на території України 6-7 серпня, збільшуватимуть у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості. У повітрі збільшилась кількість спор шапинкових грибів, які мають низьку алергенність, а також – епікоккуму. Рівні альтернарії та кладоспоріуму залишаються помірними та високими. А от спори периконії, стемфіліуму, плеосопри, іржастих та сажкових грибів спостерігаютимуться у низьких концентраціях.

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