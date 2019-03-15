Жителей Киевской области предупредили о сильном ветре завтра

"Днем 16 марта и будет ночью 17 марта в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с. Завтра в Киеве облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15- 20 м/с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 6-8 ° тепла ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в Украине временами небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки; в понедельник в Украине преимущественно без осадков.



Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла.