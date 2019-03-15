Жителів Київщини попередили про сильний вітер завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вдень 16 березня та вночі 17 березня на Київщині пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 16 березня та вночі 17 березня на Київщині пориви вітру 15-20 м/с. Завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, У найближчі дві доби в Україні часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 20 градусів тепла.