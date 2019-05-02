Жителей дома эвакуировали из-за пожара в подвале
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Житомире в подвале одной с пятиэтажек произошел пожар, спасателям пришлось эвакуировать жителей дома. Об этом сообщает областная пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Инцидент произошел в среду, 1 мая, в 20:52. В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Леха Качинского.
Один из жителей почувствовал в квартире запах дыма, задымленной оказалась лестничная клетка. По указанному адресу выехали три отделения пожарных.
На месте происшествия спасатели эвакуировали жителей первого подъезда на свежий воздух. Чтобы зайти в подвал, специалисты ГСЧС применили електродымовсасыватель. Очаг возгорания находился в одном из подсобных помещений - горел мусор и стройматериалы.
Пожар был локализован в 21:26, а в 23:05 - ликвидирован. Огнем уничтожено 10 кв.м мусора и стройматериалов. Причина пожара и все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в локомотиве поезда сообщением "Черновцы - Киев" в ночь на четверг, 2 мая, произошел пожар.