Жителів будинку евакуювали через пожежу у підвалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Житомирі у підвалі однієї з п’ятиповерхівок сталася пожежа, рятувальникам довелось евакуювати жителів будинку. Про це повідомляє обласна прес-служба ДСНС, передає УНН.
Інцидент стався у середу, 1 травня, о 20:52. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у підвалі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Леха Качинського.
Один із мешканців відчув у квартирі запах диму, задимленою виявилась сходова клітина. За вказаною адресою виїхали три відділення вогнеборців.
На місці події рятувальники евакуювали мешканців першого під’їзду на свіже повітря. Аби зайти у підвал, фахівці ДСНС застосували електродимовсмоктувач. Осередок займання знаходився в одному із підсобних приміщень – горіло сміття та будматеріали.
Пожежу було локалізовано о 21:26, а о 23:05 – ліквідовано. Вогнем знищено 10 кв.м сміття та будматеріалів. Причина пожежі та усі обставини наразі встановлюються.
Нагадаємо, у локомотиві потяга сполученням "Чернівці – Київ" у ніч на четвер, 2 травня, сталася пожежа.