Жители Мелитополя встречают оккупантов проукраинскими митингами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе уже несколько дней подряд продолжаются протесты против оккупантов, пишет УНН.
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“Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги, это, видимо, уже был четвертый митинг, сегодня будет еще один митинг. Был один инцидент на митинге в начале, когда российский военный выстрелил по митингующему, после этого я обратился к жителям нашего города, чтобы они не подходили к военным. С каждым днем собирается все больше и больше жителей, которые хотят отстаивать свои права на жизнь в украинском городе Мелитополе”, - рассказал в эфире одного из телеканалов городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Видео соответствующих митингов обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
“Как действительно встречают российских оккупантов украинские Херсон и Мелитополь”, - отмечают в ГШ.