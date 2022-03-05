Жители Мелитополя встречают оккупантов проукраинскими митингами

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“Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги, это, видимо, уже был четвертый митинг, сегодня будет еще один митинг. Был один инцидент на митинге в начале, когда российский военный выстрелил по митингующему, после этого я обратился к жителям нашего города, чтобы они не подходили к военным. С каждым днем собирается все больше и больше жителей, которые хотят отстаивать свои права на жизнь в украинском городе Мелитополе”, - рассказал в эфире одного из телеканалов городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Детали

Видео соответствующих митингов обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

“Как действительно встречают российских оккупантов украинские Херсон и Мелитополь”, - отмечают в ГШ.