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15 марта, 19:03 • 83556 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 93520 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители Мелитополя встречают оккупантов проукраинскими митингами

Жители Мелитополя встречают оккупантов проукраинскими митингами

Киев • УНН

 • 188477 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе уже несколько дней подряд продолжаются протесты против оккупантов, пишет УНН.

Цитата

“Каждый день жители города Мелитополя выходят на проукраинские митинги, это, видимо, уже был четвертый митинг, сегодня будет еще один митинг. Был один инцидент на митинге в начале, когда российский военный выстрелил по митингующему, после этого я обратился к жителям нашего города, чтобы они не подходили к военным. С каждым днем собирается все больше и больше жителей, которые хотят отстаивать свои права на жизнь в украинском городе Мелитополе”, - рассказал в эфире одного из телеканалов городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Детали

Видео соответствующих митингов обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

“Как действительно встречают российских оккупантов украинские Херсон и Мелитополь”, - отмечают в ГШ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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