Жителі Мелітополя зустрічають окупантів проукраїнськими мітингами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі вже декілька днів поспіль тривають протести проти окупантів, пише УНН.
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“Кожного дня жителі міста Мелітополя виходять на проукраїнські мітинги, це, мабуть, вже був четвертий мітинг, сьогодні буде ще один мітинг. Був один інцидент на мітингу на початку, коли російський військовий вистрілив по мітингувальнику, після цього я звернувся до жителів нашого міста, щоб вони не підходили до військових. З кожним днем збирається все більше і більше жителів, які хочуть відстоювати свої права на життя в українському місті Мелітополі”, - розповів в ефірі одного з телеканалів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Відео відповідних мітингів оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
“Як справді зустрічають російських окупантів українські Херсон та Мелітополь”, - зазначають в ГШ.