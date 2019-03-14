Жители Киевской области уже завтра почувствуют потепление

"Завтра в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 5-10 ° тепла", - сообщили синоптики.

Метеорологи добавили, что 16-17 марта в Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь днем 16 марта умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м / с, днем 16 марта порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза; днем 16 марта 4-9 ° тепла, 17 марта 6-11 °. 18 марта без осадков, 19 марта местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 18 марта 14-19 °, 19 марта 9-14 ° тепла.



Как сообщили УНН, киевлянам пообещали потепление на выходных.