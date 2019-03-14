Жителі Київщини вже завтра відчують потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла", - повідомили синоптики.
Метеорологи додали, що 16-17 березня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 16 березня помірний дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень 16 березня пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 16 березня 4-9° тепла, 17 березня 6-11°. 18 березня без опадів, 19 березня місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 18 березня 14-19°, 19 березня 9-14° тепла.
Як повідомили УНН, киянам пообіцяли потепління на вихідних.