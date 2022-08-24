Жители некоторых районов Киевской области могли слышать звуки взрывов: глава ОВА объяснил, почему

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"По подтвержденным данным, в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - написал Кулеба в Telegram.

Глава ОВА призвал сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. "Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - добавил он.

Дополнение

Над Черкасской областью силы ПВО 24 августа сбили вражескую ракету.