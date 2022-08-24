Жители некоторых районов Киевской области могли слышать звуки взрывов: глава ОВА объяснил, почему
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Жители районов Киевской области, прилегающие к Черкасской области, где сбили ракету, могли слышать звуки взрывов. Это объяснил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, пишет УНН.
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"По подтвержденным данным, в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - написал Кулеба в Telegram.
Глава ОВА призвал сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. "Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - добавил он.
Дополнение
Над Черкасской областью силы ПВО 24 августа сбили вражескую ракету.