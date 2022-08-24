Жителі деяких районів Київщини могли чути звуки вибухів: голова ОВА пояснив, чому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Жителі районів Київської області, які прилеглі до Черкащини, де сьогодні збили ракету, могли чути звуки вибухів. Це пояснив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише УНН.
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"За підтвердженими даними, у Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини", - написав Кулеба у Telegram.
Голова ОВА закликав зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. "Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - додав він.
Доповнення
Над Черкащиною сили ППО 24 серпня збили ворожу ракету.