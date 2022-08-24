Жителі деяких районів Київщини могли чути звуки вибухів: голова ОВА пояснив, чому

Цитата

"За підтвердженими даними, у Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини", - написав Кулеба у Telegram.

Голова ОВА закликав зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. "Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - додав він.

Доповнення

Над Черкащиною сили ППО 24 серпня збили ворожу ракету.