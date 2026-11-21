Жители деревни Барнем в графстве Саффолк проведут референдум, на котором решат, следует ли символически выйти из состава Великобритании. Причиной стало решение правительства рассмотреть бывшую военную базу RAF Barnham в качестве места для размещения до 931 просителя убежища. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Планы вызвали недовольство среди местных жителей и представителей ультраправых организаций. С лета в районе состоялось несколько протестов против размещения мигрантов.

Сначала Министерство внутренних дел Великобритании планировало разместить на базе 1250 человек, однако впоследствии это число сократили до чуть менее 1000. Согласно плану, там могут проживать взрослые мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Местные жители опасаются, что появление центра для просителей убежища повлияет на безопасность и атмосферу в деревне, где проживает около 600 человек. Также они критикуют правительство за намерение потратить 3,4 миллиона фунтов стерлингов на разработку проекта до принятия окончательного решения.

Председатель приходского совета Барнема Джон Бауэр назвал военную базу непригодной для такого использования. По его словам, борьба против планов правительства стала изнурительной и отнимает много времени.

В то же время референдум будет иметь лишь символический характер. В Великобритании нет законодательного механизма, который позволял бы отдельной деревне провозгласить независимость от государства.

Подобный случай уже произошел в сентябре в деревне Пиддингтон близ Бистера. Там жители также провели символический референдум из-за планов разместить просителей убежища на военном объекте. Из 312 поданных голосов 285 поддержали символический выход из состава Великобритании.

Министерство внутренних дел заявило, что внимательно относится к обеспокоенности местных жителей и пока не приняло окончательного решения. Правительство объясняет планы необходимостью закрыть гостиницы, в которых проживают просители убежища, и перейти к использованию альтернативных мест размещения, в частности бывших военных объектов.

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