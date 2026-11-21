Жителі села Барнгем у графстві Саффолк проведуть референдум, на якому вирішать, чи символічно виходити зі складу Великої Британії. Причиною стало рішення уряду розглянути колишню військову базу RAF Barnham як місце для розміщення до 931 шукача притулку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Плани викликали невдоволення серед місцевих жителів і представників ультраправих організацій. Із літа в районі відбулося кілька протестів проти розміщення мігрантів.

Спочатку Міністерство внутрішніх справ Великої Британії планувало розмістити на базі 1250 людей, однак згодом кількість скоротили до трохи менш ніж 1000. За планом, там можуть проживати дорослі чоловіки віком від 18 до 65 років.

Місцеві жителі побоюються, що поява центру для шукачів притулку вплине на безпеку та атмосферу в селі, де проживає приблизно 600 людей. Також вони критикують уряд за намір витратити 3,4 мільйона фунтів стерлінгів на розробку проєкту до ухвалення остаточного рішення.

Голова парафіяльної ради Барнгема Джон Бауер назвав військову базу непридатною для такого використання. За його словами, боротьба проти планів уряду стала виснажливою та забирає багато часу.

Водночас референдум матиме лише символічний характер. У Великій Британії немає законодавчого механізму, який дозволяв би окремому селу проголосити незалежність від держави.

Подібний випадок уже стався у вересні в селі Піддінгтон поблизу Бістера. Там жителі також провели символічний референдум через плани розмістити шукачів притулку на військовому об'єкті. Із 312 поданих голосів 285 підтримали символічний вихід зі складу Великої Британії.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що уважно ставиться до занепокоєнь місцевих жителів і поки не ухвалило остаточного рішення. Уряд пояснює плани необхідністю закрити готелі, в яких проживають шукачі притулку, та перейти до використання альтернативних місць розміщення, зокрема колишніх військових об'єктів.

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