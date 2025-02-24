Жителей курской области, находящихся в Сумах, вернут в рф - российский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в россии тетяна москалькова объявила о договоренности по эвакуации жителей курской области рф из сум, через территорию беларуси.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию - заявила москалькова в госдуме рф.

При этом о количестве жителей курской области, которые сейчас находятся в Сумах, чиновница не сообщила.

Напомним,

В начале февраля стало известно, что Украина готова открыть гуманитарный коридор для эвакуации российских гражданских из курской области при условии официального запроса от рф. Об этом заявили в Офисе Президента Украины.