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Жителів курської області, які перебувають у Сумах, повернуть до рф - російський омбудсмен

Жителів курської області, які перебувають у Сумах, повернуть до рф - російський омбудсмен

Київ • УНН

 • 60742 перегляди

Москалькова заявила про домовленість щодо евакуації жителів Курської області рф із Сум через територію білорусі.

Уповноважений із прав людини в росії тетяна москалькова оголосила про  домовленість щодо евакуації жителів курської області рф з Сум, через територію білорусі.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Є особи, які сьогодні перебувають уже в Сумах. І є домовленість із Червоним Хрестом і з українською стороною, що їх буде евакуйовано через Білорусь у Росію

- заявила москалькова в держдумі рф.

При цьому про кількість жителів курської області, які наразі перебувають у Сумах, чиновниця не повідомила.

Нагадаємо

На початку лютого стало відомо, що Україна готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації російських цивільних з курської області за умови офіційного запиту від рф. Про це заявили в Офісі Президента України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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