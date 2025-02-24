Жителів курської області, які перебувають у Сумах, повернуть до рф - російський омбудсмен

Уповноважений із прав людини в росії тетяна москалькова оголосила про домовленість щодо евакуації жителів курської області рф з Сум, через територію білорусі.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Є особи, які сьогодні перебувають уже в Сумах. І є домовленість із Червоним Хрестом і з українською стороною, що їх буде евакуйовано через Білорусь у Росію