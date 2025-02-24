Жителів курської області, які перебувають у Сумах, повернуть до рф - російський омбудсмен
Київ • УНН
Москалькова заявила про домовленість щодо евакуації жителів Курської області рф із Сум через територію білорусі.
Уповноважений із прав людини в росії тетяна москалькова оголосила про домовленість щодо евакуації жителів курської області рф з Сум, через територію білорусі.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Є особи, які сьогодні перебувають уже в Сумах. І є домовленість із Червоним Хрестом і з українською стороною, що їх буде евакуйовано через Білорусь у Росію
При цьому про кількість жителів курської області, які наразі перебувають у Сумах, чиновниця не повідомила.
Нагадаємо
На початку лютого стало відомо, що Україна готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації російських цивільних з курської області за умови офіційного запиту від рф. Про це заявили в Офісі Президента України.