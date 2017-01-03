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Житель Славянска "помог" мошенникам обокрасть свою тещу

Житель Славянска "помог" мошенникам обокрасть свою тещу

Киев • УНН

 • 5536 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 января. УНН. Житель Славянска "помог" мошенникам обокрасть собственную тещу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Так, 30-летний мужчина, осуществляя продажи через интернет, по неосторожности передал злоумышленникам информацию с банковской карты матери своей жены. В результате женщина потеряла все свои сбережения - около 50 тыс. грн.

Жителю Славянска, 1986 года рождения, который продавал через один из известных интернет-сайтов покрышки для автомобиля, позвонил неизвестный. Представившись покупателем он попросил назвать ему данные банковской карты, на которую он смог бы перевести деньги. Мужчина не имел счета в нужном банка, но он быстро нашел выход из положения - попросил карточку тещи и сообщил ее номер, а также трехзначный код, нанесенный на обратной стороне.

Через некоторое время женщина сообщила своему зятю, что деньги на ее счет так и не поступили, а вместо этого с него были сняты все денежные средства - 48 800 грн. После этого потерпевшие обратились в полицию.

Информация была занесена правоохранителями в единый реестр досудебных расследований, начата проверка.

Всего в 2016 году полицейские зарегистрировали более 2,2 тыс. фактов мошенничества. Среди них самые популярные - мошенничества с помощью банковской операций и телефона. Сейчас привлечены к ответственности более 160 злоумышленников, среди которых есть и серийные мошенники.

Напомним, в Кропивницком разоблачили мошенника жертвами которого стали жители из разных регионов Украины, которые за несуществующий товар перечислили "продавцу" почти 20 тыс. грн.

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