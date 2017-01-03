Житель Слов'янська "допоміг" шахраям обікрасти свою тещу

Так, 30-річний чоловік, здійснюючи продаж через інтернет, через необережність передав зловмисникам інформацію з банківської карти матері своєї дружини. В результаті жінка втратила всі свої заощадження — близько 50 тис. грн.

Жителю Слов’янська, 1986 року народження, який продавав через один з відомих інтернет-сайтів покришки для автомобіля, зателефонував невідомий. Представившись покупцем, що дзвонив попросив назвати йому дані банківської картки, на яку він зміг би перевести гроші. Чоловік не мав рахунку в потрібному банку, але він швидко знайшов вихід з положення — попросив картку тещі і повідомив її номер, а також тризначний код безпеки, нанесений на зворотному боці.

Через певний час жінка повідомила своєму зятю, що гроші на її рахунок так і не надійшли, а замість цього з нього були зняті всі грошові кошти — 48 800 грн. Після цього потерпілі звернулися в поліцію.

Інформація була занесена правоохоронцями в єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато перевірку.

Всього в 2016 році поліцейські зареєстрували понад 2,2 тисячі фактів шахрайства. Серед них найпопулярніші — шахрайства за допомогою банківської операцій і телефону. Зараз притягнуті до відповідальності понад 160 зловмисників, серед яких є й серійні шахраї.

Нагадаємо, у Кропивницькому викрили шахрая жертвами якого, стали жителі з різних регіонів України, які за неіснуючий товар перерахували “продавцю” майже 20 тис. грн.