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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114422 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122439 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161787 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150640 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139470 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129888 просмотра

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Житель приграничья с Россией хранил дома самодельные бомбы

Житель приграничья с Россией хранил дома самодельные бомбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. У жителя Черниговской области в Сновском районе, который на севере граничит с Россией, правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и наркотики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В результате обыска в частном доме одного из граждан Украины в Сновском районе найдено 2 самодельных взрывных устройства, 2 запала УЗРГМ-2, незарегистрированный пневматический пистолет, 21 куст растений конопли, а также растительное вещество и семена конопли", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, обыск проводили в соответствии с постановлением суда вместе с полицией.

Боеприпасы и наркотическое вещество изъято. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в результате неосторожного обращения с неустановленным самодельным взрывным устройством в Киеве получил ранения мужчина.

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