Житель приграничья с Россией хранил дома самодельные бомбы

"В результате обыска в частном доме одного из граждан Украины в Сновском районе найдено 2 самодельных взрывных устройства, 2 запала УЗРГМ-2, незарегистрированный пневматический пистолет, 21 куст растений конопли, а также растительное вещество и семена конопли", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, обыск проводили в соответствии с постановлением суда вместе с полицией.

Боеприпасы и наркотическое вещество изъято. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в результате неосторожного обращения с неустановленным самодельным взрывным устройством в Киеве получил ранения мужчина.