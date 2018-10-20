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Житель прикордоння з Росією зберігав вдома саморобні бомби

Житель прикордоння з Росією зберігав вдома саморобні бомби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У жителя Чернігівщини у Сновському районі, який на півночі межує з Росією, правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої та наркотики. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"У результаті обшуку у приватному помешканні одного з громадян України в Сновському районі знайдено 2 саморобних вибухових пристрої, 2 запали УЗРГМ-2, незареєстрований пневматичний пістолет, 21 кущ рослин коноплі, а також рослинну речовину та насіння коноплі", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, обшук проводили відповідно до ухвали суду разом із поліцією.

Боєприпаси та наркотичну речовину вилучено. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у результаті необережного поводження з невстановленим саморобним вибуховим пристроєм у Києві отримав поранення чоловік.

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