Житель прикордоння з Росією зберігав вдома саморобні бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У жителя Чернігівщини у Сновському районі, який на півночі межує з Росією, правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої та наркотики. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"У результаті обшуку у приватному помешканні одного з громадян України в Сновському районі знайдено 2 саморобних вибухових пристрої, 2 запали УЗРГМ-2, незареєстрований пневматичний пістолет, 21 кущ рослин коноплі, а також рослинну речовину та насіння коноплі", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, обшук проводили відповідно до ухвали суду разом із поліцією.
Боєприпаси та наркотичну речовину вилучено. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у результаті необережного поводження з невстановленим саморобним вибуховим пристроєм у Києві отримав поранення чоловік.