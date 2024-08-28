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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Житель Нью-Гемпшира умер от болезни, передающейся комарами

Житель Нью-Гемпшира умер от болезни, передающейся комарами

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:33  •  4598 просмотра

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41-летний житель Нью-Гемпшира умер от восточного энцефалита лошадей, редкого заболевания, переносимого комарами. Это первый случай заражения человека этим вирусом в штате с 2014 года.

На северо-востоке Соединенных Штатов мужчина умер от восточного энцефалита (ВКЭ) - редкого заболевания, переносимого комарами, пишет УНН со ссылкой на Voice of America.

Детали

41-летний Стивен Перри из штата Нью-Гемпшир попал в больницу с серьезным заболеванием центральной нервной системы. Через неделю мужчина скончался.

Департамент здравоохранения и социальных служб Нью-Гемпшира сообщил, что мужчина умер после заражения вирусом восточного энцефалита лошадей.

Справочно

Восточный энцефалит лошадей - редкое, но серьезное заболевание, которое передается людям инфицированными комарами. Последнее зарегистрированное заражение человека этим вирусом в Нью-Гемпшире было зафиксировано в 2014 году. Тогда вирус был обнаружен у трех человек - двое из них впоследствии умерли во время течения болезни.

Примерно треть людей умирает от инфекций, и многие в конечном итоге получают постоянные физические или умственные недостатки. Итак, это серьезная инфекция. Мы хотим, чтобы люди знали, что это существует и циркулирует

- сообщил государственный эпидемиолог доктор Бенджамин Чан.

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В США вирус был обнаружен у одной лошади и семи групп комаров на территории штата. Вирус также был зарегистрирован в соседних штатах, в частности в Массачусетсе (были заражены один человек, одна лошадь и 69 образцов комаров) и Вермонте (один человек и 47 образцов комаров).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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