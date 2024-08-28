Житель Нью-Гемпшира умер от болезни, передающейся комарами
Киев • УНН
41-летний житель Нью-Гемпшира умер от восточного энцефалита лошадей, редкого заболевания, переносимого комарами. Это первый случай заражения человека этим вирусом в штате с 2014 года.
На северо-востоке Соединенных Штатов мужчина умер от восточного энцефалита (ВКЭ) - редкого заболевания, переносимого комарами, пишет УНН со ссылкой на Voice of America.
Детали
41-летний Стивен Перри из штата Нью-Гемпшир попал в больницу с серьезным заболеванием центральной нервной системы. Через неделю мужчина скончался.
Департамент здравоохранения и социальных служб Нью-Гемпшира сообщил, что мужчина умер после заражения вирусом восточного энцефалита лошадей.
Справочно
Восточный энцефалит лошадей - редкое, но серьезное заболевание, которое передается людям инфицированными комарами. Последнее зарегистрированное заражение человека этим вирусом в Нью-Гемпшире было зафиксировано в 2014 году. Тогда вирус был обнаружен у трех человек - двое из них впоследствии умерли во время течения болезни.
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