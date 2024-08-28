У США чоловік помер від рідкісної хвороби, що передається комарами
Київ • УНН
41-річний мешканець Нью-Гемпшира помер від східного енцефаліту коней, рідкісного захворювання, що переноситься комарами. Це перший випадок зараження людини цим вірусом у штаті з 2014 року.
На північному сході Сполучених Штатів чоловік помер від східного енцефаліту (СКЕ) - рідкісного захворювання, що переноситься комарами, пише УНН із посиланням на Voice of America.
Деталі
41-летний Стивен Перри зі штату Нью-Гемпшир потрапив до лікарні з серйозним захворюванням центральної нервової системи. Через тиждень чоловік помер.
Департамент охорони здоров'я та соціальних служб Нью-Гемпшира повідомив, що чоловік помер після зараження вірусом східного енцефаліту коней.
Довідково
Східний енцефаліт коней – рідкісне, але серйозне захворювання, яке передається людям інфікованими комарами. Останнє зареєстроване зараження людини цим вірусом у Нью-Гемпширі було зафіксовано у 2014 році. Тоді вірус був виявлений у трьох осіб – двоє з них згодом померли під час перебігу хвороби.
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У США вірус було виявлено в одного коня і семи груп комарів на території штату. Вірус також був зареєстрований у сусідніх штатах, зокрема в Массачусетсі (були заражені одна людина, один кінь і 69 зразків комарів) і Вермонті (одна людина і 47 зразків комарів).
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