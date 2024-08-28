У США чоловік помер від рідкісної хвороби, що передається комарами

На північному сході Сполучених Штатів чоловік помер від східного енцефаліту (СКЕ) - рідкісного захворювання, що переноситься комарами, пише УНН із посиланням на Voice of America.

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41-летний Стивен Перри зі штату Нью-Гемпшир потрапив до лікарні з серйозним захворюванням центральної нервової системи. Через тиждень чоловік помер.

Департамент охорони здоров'я та соціальних служб Нью-Гемпшира повідомив, що чоловік помер після зараження вірусом східного енцефаліту коней.

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Східний енцефаліт коней – рідкісне, але серйозне захворювання, яке передається людям інфікованими комарами. Останнє зареєстроване зараження людини цим вірусом у Нью-Гемпширі було зафіксовано у 2014 році. Тоді вірус був виявлений у трьох осіб – двоє з них згодом померли під час перебігу хвороби.

Приблизно третина людей помирає від інфекцій, і багато хто в кінцевому підсумку отримує постійні фізичні або розумові вади. Отже, це серйозна інфекція. Ми хочемо, щоб люди знали, що це існує й циркулює