Житель Новых Санжар признал себя виновным в нападении на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Прокуратура направила в суд соглашение о признании виновности, заключенное с участником массовых беспорядков в Новых Санжарах, местным жителем, который бросал камни в полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"Прокуратура Полтавской области направила в суд соглашение о признании виновности, заключенное между процессуальным руководителем в уголовном производстве и одним из подозреваемых в массовых беспорядках, произошедших в Новых Санжарах 20 февраля этого года. Досудебным расследованием установлено, что житель Новосанжарского района совместно с другими лицами бросали камни и кирпичи в полицейских. В результате 5 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести", - указано в сообщении.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались в качестве оружия).
"Соглашение направлено в суд для утверждения. Материалы в отношении других лиц выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая, произошли столкновения.