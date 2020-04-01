Житель Нових Санжарів визнав себе винним у нападі на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Прокуратура направила до суду угоду про визнання винуватості, укладену з учасником масових заворушень у Нових Санжарах, місцевим жителем, який кидав каміння у працівників поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
“Прокуратура Полтавської області направила до суду угоду про визнання винуватості, укладену між процесуальним керівником у кримінальному провадженні та одним із підозрюваних у масових заворушеннях, що відбулися в Нових Санжарах 20 лютого цього року. Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Новосанжарського району спільно з іншими особами кидали каміння та цеглу в працівників поліції. У результаті 5 правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, - вказано у повідомленні.
Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 1 ст. 294 КК України (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувалися як зброя).
“Угода направлена до суду для затвердження. Матеріали щодо інших осіб виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих із Китаю, сталися сутички.