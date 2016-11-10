Житель Киевской области набросился на правоохранителей с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранителям пришлось стрелять, чтобы задержать правонарушителя в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, в полицию поступило сообщение от жительницы Петропавловской Борщаговки, что сожитель устроил ссору. Мужчина вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Чтобы не подвергать присутствующих в доме детей опасности, полицейские вывели его на улицу. В это время мужчина схватил металлическую трубу и набросился на полицейских.
Правоохранители провели выстрелы из огнестрельного оружия в воздух. Однако это не остановило нападавшего - он набросился со штык-ножом на одного из полицейских. Правоохранители выстрелили правонарушителю в ногу.
Правонарушителя с огнестрельным ранением бедра доставили в больницу, где ему оказана медицинская помощь и его здоровью ничего не угрожает. Тест на алкоголь показал 0,5 промилле.
Работники полиции получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Мужчине, который уже имел проблемы с законом, грозит до пяти лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.