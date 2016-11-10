Житель Київщини накинувся на правоохоронців з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронцям довелось стріляти, щоб затримати правопорушника на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення від жительки Петропавлівської Борщагівки, що співмешканець влаштував сварку. Чоловік поводив себе неадекватно та не реагував на законні вимоги працівників поліції. Щоб не наряджати присутніх у будинку дітей на небезпеку, поліцейські вивели на його вулицю. У цей час чоловік схопив металеву трубу і накинувся на поліцейських.
Правоохоронці здійснили постріли з вогнепальної зброї у повітря. Однак це не зупинило нападника — він накинувся зі штик-ножем на одного з поліцейських. Правоохоронці вистрілили правопорушнику в ногу.
Правопорушника з вогнепальним пораненням стегна доправлено до лікарні, де йому надано медичну допомогу і його здоров’ю нічого не загрожує. Тест на алкоголь показав 0,5 проміле.
Працівники поліції отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.
За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Чоловікові, який вже мав проблеми із законом, загрожує до п’ять років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.