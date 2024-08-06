Житель Хмельницкой области порезал стеклом лицо сожительницы и хотел ее зарезать

Окружная прокуратура г. Хмельницкого объявила о подозрении 50-летнему мужчине, который куском битого стекла порезал лицо своей сожительницы и нанес ей ножевые ранения. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В селе Богдановка Хмельницкой области 5 августа, во время ссоры с сожительницей, 50-летний мужчина взял в руки кусок битого стекла и нанес 41-летней женщине многочисленные удары по лицу.

Потерпевшей удалось убежать из дома, но нападающий догнал женщину и ударил ее ножом в поясницу, а когда последняя упала на землю - начал бить кулаками.

Свидетели вызвали полицию, которая и задержала нападавшего. Ему сообщено о подозрении в незаконченном покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

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