На Харьковщине мужчина избил свою сожительницу до смерти и спрятал тело в выгребной яме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Прокуроры Харьковщины доказали, что мужчина убил свою сожительницу и чтобы скрыть преступление сбросил тело в выгребную яму. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в своем telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла 7 апреля 2022 года вечером. В одном из домовладений в г. Лозовая Харьковской области 55-летний мужчина с женщиной в очередной раз начали ссориться, находясь во дворе дома.
Злоумышленник толкнул потерпевшую и начал бить ее ногами по туловищу и голове. Избиение женщины без сознания продолжалось около 10 минут. Мужчина оставил ее на том же месте и вернулся в дом.
На следующее утро, выйдя во двор и увидев тело сожительницы, злоумышленник осознал, что она мертва. Чтобы скрыть преступление, он сбросил труп в выгребную яму и засыпал его известью. Впоследствии злоумышленник был задержан правоохранителями.
Во время судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он пояснил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и первая ударила его по голове. По словам мужчины, он не смог сдержать гнев и, находясь в шоковом состоянии, убил сожительницу.
При поддержании публичного обвинения прокурорами Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 55-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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