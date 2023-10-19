На Харківщині чоловік побив свою співмешканку до смерті та заховав тіло у вигрібній ямі

Деталі

Трагедія трапилась 7 квітня 2022 року ввечері. В одному з домоволодінь у м. Лозова Харківської області 55-річний чоловік з жінкою вкотре почали сваритися, знаходячись на подвір’ї будинку.

Зловмисник штовхнув потерпілу та почав бити її ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної жінки тривало близько 10 хвилин. Чоловік залишив її на тому ж місці і повернувся у будинок.

Наступного ранку, вийшовши на подвір’я і побачивши тіло співмешканки, зловмисник усвідомив, що вона мертва. Аби приховати злочин, він скинув труп у вигрібну яму та засипав його вапном. Згодом зловмисник був затриманий правоохоронцями.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і, знаходячись у шоковому стані, вбив співмешканку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 55-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Києві чоловіка забили до смерті заради паролю від банківської картки: поліція затримала підозрюваних