Житель Айовы создает праздничное настроение на Рождество, самостоятельно украшая дома соседей: с чем связана эта идея

Ветеран морской пехоты 74-летний Джон Райхарт ценит традиции праздника Рождества. В этом году это связано с его женой, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера. Райхарт поставил себе цель хранить ее воспоминания.

Передаю СООБЩЕНИЕ из сообщений на CBS News.

74-летний Джон Райхарт в Индианоле, штат Айова, украшает каждый дом в своем квартале к грядущим праздникам. На эту инициативу влияют сложные обстоятельства в жизни его семьи.

Жена Райхардта, Джоан, которой 53 года, диагностировали болезнь Альцгеймера, была обнаружена 4 года назад, и с тех пор ветеран морской пехоты поставил перед собой цель сохранить воспоминания женщины.

"Если бы не моя жена, я не знаю, сделаю ли я это. Но она хотела Рождества, поэтому я бы дал ей его. Я сделал бы все, чтобы сделать ее счастливой, - сказал Райнхарт.

Почти половина покупателей в США встретили Черную пятницу с праздничными долгами с прошлого года - опрос

В настоящее время над его проектом работает множество дополнительных рук, которые помогают установить огни, украшения и многое другое. Постоянный поток поклонников также приходит посмотреть на праздничное настроение.

"Я думаю, что весь район чувствует себя очень счастливым, что он живет по соседству", - сказал один из соседей.

За два месяца до Рождества: в Германии установили первую праздничную елку