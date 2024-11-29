Житель Айовы создает праздничное настроение на Рождество, самостоятельно украшая дома соседей: с чем связана эта идея
Киев • УНН
74-летний ветеран морской пехоты Джон Рейнхарт украшает все дома в своем квартале к Рождеству. Он делает это ради жены с болезнью Альцгеймера, чтобы сохранить ее праздничные воспоминания.
Ветеран морской пехоты 74-летний Джон Райхарт ценит традиции праздника Рождества. В этом году это связано с его женой, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера. Райхарт поставил себе цель хранить ее воспоминания.
Передаю СООБЩЕНИЕ из сообщений на CBS News.
74-летний Джон Райхарт в Индианоле, штат Айова, украшает каждый дом в своем квартале к грядущим праздникам. На эту инициативу влияют сложные обстоятельства в жизни его семьи.
Жена Райхардта, Джоан, которой 53 года, диагностировали болезнь Альцгеймера, была обнаружена 4 года назад, и с тех пор ветеран морской пехоты поставил перед собой цель сохранить воспоминания женщины.
"Если бы не моя жена, я не знаю, сделаю ли я это. Но она хотела Рождества, поэтому я бы дал ей его. Я сделал бы все, чтобы сделать ее счастливой, - сказал Райнхарт.
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В настоящее время над его проектом работает множество дополнительных рук, которые помогают установить огни, украшения и многое другое. Постоянный поток поклонников также приходит посмотреть на праздничное настроение.
"Я думаю, что весь район чувствует себя очень счастливым, что он живет по соседству", - сказал один из соседей.
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