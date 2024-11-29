Почти половина покупателей в США встретили Черную пятницу с праздничными долгами с прошлого года - опрос

Американские потребители входят в сезон праздничных покупок, вместе с Черной пятницей, с тревожным объемом долгов, оставшихся с прошлогодних праздников, сообщает USA TODAY, пишет УНН.

Детали

В одном опросе о праздничных покупках сайт личных финансов WalletHub обнаружил, что 47% потребителей все еще имеют долги с прошлого праздничного сезона.

В другом опросе NerdWallet обнаружил, что 28% потребителей, которые использовали карты для покупки подарков в 2023 году, не погасили свои остатки.

Третий опрос, проведенный Intuit Credit Karma, показал, что треть потребителей вступают в праздники с долгом не менее 5000 долларов.

"Американцы вступают в праздничный сезон с убытком", — сказала Эмили Чайлдерс, финансовый эксперт по потребительским кредитам в Credit Karma.

Кредитные карты в стране выглядят мрачно. Половина всех держателей карт имеют долги из месяца в месяц по состоянию на середину 2024 года, что является самым высоким показателем с начала 2020 года.

По данным LendingTree, общий баланс карт в стране составляет рекордные 1,17 триллиона долларов. Средний держатель карты с долгом должен 7236 долларов. Уровень просрочки растет.

Что еще хуже, процентные ставки по кредитным картам выше, чем когда-либо. Средняя ставка по карте составляет 20,42%, сообщает Bankrate. Это на волосок ниже рекордного значения в 20,79%, установленного в августе.

Розничные кредитные карты, популярные в праздничный сезон, имеют еще более высокие ставки. Средняя ставка по магазинным картам достигла 30,45% в этом году, что является рекордным показателем, сообщает Bankrate.

"Это определенно не тот праздничный сезон, когда вы хотите брать в долг", — сказала Мелисса Ламбарена, эксперт по личным финансам в NerdWallet.

Очевидно, что американцы обеспокоены праздничными долгами. Большинство потребителей испытывают стресс из-за праздничных трат, согласно опросу Experian. Почти две трети покупателей признают, что тратят слишком много.

Тем не менее, многие потребители планируют продолжать тратить и брать в долг в сезон праздничных покупок.

В праздничном опросе NerdWallet три четверти потребителей заявили, что планируют положить подарки на кредитные карты, а не платить наличными.

В опросе WalletHub 52% покупателей заявили, что планируют подать заявку на новую карту для праздничных покупок.

Праздничный опрос Debt.com показал, что 66% покупателей в праздничный период планируют взять кредит.

"Американцы чувствуют себя стесненными в праздничный сезон, и дело не только в инфляции", — сказал Говард Дворкин, председатель Debt.com. Дворкин сказал, что его компания опрашивала потребителей о долгах в прошлые годы, и доля тех, кто планирует взять кредит на праздники, "раньше была ниже 50%".

Покупатели также могут тратить больше времени на погашение своих долгов. WalletHub ежегодно опрашивает покупателей в праздничный сезон. В 2022 и 2023 годах примерно четверть потребителей заявили, что все еще выплачивают долги за прошлый праздничный сезон. В 2024 году эта доля выросла до 47%.

"Таким образом, мы говорим о двойной сумме", — сказал Чип Лупо, автор и аналитик WalletHub.

Некоторые держатели карт просто прекращают вносить платежи по своим праздничным долгам. Согласно федеральным данным, общенациональный уровень просрочки превышает 3%, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Чаще всего потребители вносят только минимальные платежи по своим картам. Если вы вносите минимальный платеж, вы, вероятно, погашаете долг очень медленно.

"И это ничего не даст, кроме как сделает его более дорогим", — сказал Лупо.

Bankrate подсчитал, что если вы начнете с $1000 задолженности по карте под 17% годовых и заплатите минимум, вы все равно будете должны $886 через 12 месяцев.

Многие потребители пытаются обойти высокие процентные ставки с помощью акций с отсрочкой процентов. В типичном сценарии покупатель делает крупную покупку на карту магазина, а затем имеет шесть или 12 месяцев, чтобы погасить ее без каких-либо процентов.

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