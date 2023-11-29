В "черную пятницу" украинцы нарастили покупки с оплатой картами почти на четверть

В этом году в "черную пятницу", день распродаж, украинцы потратили 2,5 миллиарда гривен, воспользовавшись карточками ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает УНН.

В этом году по итогам традиционного дня распродаж "черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка почти 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд грн. Это больше, чем в обычные дни, на 22% - сообщили в банке.

Детали

Всего за неделю распродаж украинцы, как указано, безналично рассчитались за 49 млн покупок на 15,3 миллиарда гривен. Чаще всего покупали со скидками одежду и обувь - 1,6 миллиона покупок на 282 миллиона гривен, а также смартфоны и компьютеры - 560 тысяч покупок на 281 миллион.

Также с помощью "оплаты частями" было оформлено 71,5 тысяч покупок более чем на 1 миллиард гривен. Чаще всего в рассрочку покупали смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку - 14 тысяч гривен, указали в банке.

Напомним

Украинцы и в дальнейшем предпочитают безналичные расчеты. Количественная доля безналичных операций в III квартале этого года составляет 93,5% от общего количества операций с платежными картами.

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