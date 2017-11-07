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Українці найчастіше розраховуються безготівково у торговельних мережах

Українці найчастіше розраховуються безготівково у торговельних мережах

Київ • УНН

 • 10883 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Більше половини безготівкових операцій українців припадає на розрахунки в торговельних мережах. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"За результатами третього кварталу 2017 року частка безготівкових розрахунків в загальному обсязі операцій з використанням платіжних карток в Україні становила 38,6% і збільшилась з початку року на 3,1%", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за три квартали 2017 року становила 2,22 млрд шт., а їх обсяг – 1458 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли відповідно на 22,2% та 29,0%.

При цьому спостерігається стійке зростання саме безготівкових розрахунків – за кількістю операцій на 29,5% і за обсягами на 41,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток за третій квартал 2017 року свідчить, що за обсягами найбільша кількість безготівкових операцій припадає на операції у мережі Інтернет – 39,0%; а за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – 52,4%.

Також повідомляється, що за результатами третього кварталу 2017 року порівняно з початком року збільшилася кількість активних платіжних карток – на 5,2% і становила 34,1 млн шт.; платіжних карток з магнітною смугою та чипом – на 91% та становила 7,5 млн шт.; безконтактних платіжних карток – на 22,9% та становила майже 2,4 млн шт.

Як повідомляв УНН, НБУ спростив відкриття і ведення рахунків у банках.

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