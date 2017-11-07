Украинцы чаще всего рассчитываются по безналу в торговых сетях

"По результатам третьего квартала 2017 доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6% и увеличилась с начала года на 3,1%", - говорится в сообщении.

Общее количество операций с использованием платежных карточек за три квартала 2017 составила 2,22 млрд шт., а их объем - 1458 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 выросли соответственно на 22,2% и 29,0%.

При этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов - по количеству операций на 29,5% и по объему 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за третий квартал 2017 года свидетельствует, что по объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в сети Интернет - 39,0%; а по количеству - на расчеты в торговой сети - 52,4%.

Также сообщается, что по результатам третьего квартала 2017 года по сравнению с началом года увеличилось количество активных платежных карт - на 5,2% и составила 34,1 млн шт.; платежных карточек с магнитной полосой и чипом - на 91% и составила 7,5 млн шт.; бесконтактных платежных карт - на 22,9% и составила почти 2,4 млн шт.

Как сообщал УНН, НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках.