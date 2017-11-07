Украинцы чаще всего рассчитываются по безналу в торговых сетях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1873 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108491 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110957 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108882 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101509 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106099 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102834 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинцы чаще всего рассчитываются по безналу в торговых сетях

Украинцы чаще всего рассчитываются по безналу в торговых сетях

Киев  •  УНН

 • 10881 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Более половины безналичных операций украинцев приходится на расчеты в торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"По результатам третьего квартала 2017 доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6% и увеличилась с начала года на 3,1%", - говорится в сообщении.

Общее количество операций с использованием платежных карточек за три квартала 2017 составила 2,22 млрд шт., а их объем - 1458 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 выросли соответственно на 22,2% и 29,0%.

При этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов - по количеству операций на 29,5% и по объему 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за третий квартал 2017 года свидетельствует, что по объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в сети Интернет - 39,0%; а по количеству - на расчеты в торговой сети - 52,4%.

Также сообщается, что по результатам третьего квартала 2017 года по сравнению с началом года увеличилось количество активных платежных карт - на 5,2% и составила 34,1 млн шт.; платежных карточек с магнитной полосой и чипом - на 91% и составила 7,5 млн шт.; бесконтактных платежных карт - на 22,9% и составила почти 2,4 млн шт.

Как сообщал УНН, НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках.

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