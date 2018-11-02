Забавный хохолок и большие глаза: в одесском биопарке показали новорожденного жирафа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В одесском биопарке родился жираф. Для Украины - это уникальный случай, ведь эти животные редко размножаются в неволе, передает корреспондент УНН.
Малыш, которого назвали Арсением, появился на свет в ночь с 29 на 30 октября. На третий день жизни жираф имеет рост 175 см и вес 60 кг.
"Роды прошли по графику, состояние хорошее, чувствует себя хорошо", - сообщил директор одесского биопарка, где родился детеныш, Дмитрий Александров.
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Родители Арсения попали в зоопарк недавно. Отец прибыл осенью 2016 года, а мать весной 2017 года. Жирафы были в общем вольере. Работники зоопарка не планировали сводить животных, заботясь о молодом возрасте особей. По словам директора биопарка, зачатие произошло естественным путем.
"Это были молодые животные, мы не были сторонниками, чтобы они спаривались, думали, что возможно они этот момент пропустят и укрепятся", - сообщил Александров.
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Сейчас мать жирафа выкармливает своего детеныша. Она чувствует себя нормально. В ее дневной рацион входят фрукты, в частности бананы и груши. Отец находится в вольере рядом.
Напомним, в николаевском зоопарке обнаружили обезьяну долгожителя.