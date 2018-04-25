У миколаївському зоопарку виявили мавпу довгожителя

"З 1989 року в нашому зоопарку містяться саймири білячі (Saimiri sciureus) - невеликі мавпочки, що живуть в Центральній і Південній Америці. І ось, 20 квітня саймири на прізвисько Макс виповнилося 30 років! Потрібно відзначити, що у всіх літературних джерелах по приматології вказується тривалість життя саймірі 12 - 15 років, максимум 19 років. Таким чином, наш Макс не просто пережив на рік-два зазначені терміни, можливо навіть встановив світовий (!) рекорд. Звичайно, він уже виглядає не зовсім презентабельно: і горбиться, і лисіє, і багато спить, і зір підводить, та й взагалі не такий примітний, як великі мешканці зоопарку, але зберігає відмінний апетит і волю до життя. Ось такий у нас дідок саймири Макс, довгожитель-рекордсмен ", - сказано в повідомленні.

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